Taşeron işçilere OHAL kararnamesiyle kadro verileceği iddiası yeni bir tartışma başlattı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Meclis'te vekiller ve işçi temsilcilerinin tartışmasına açılmadan verilecek kadronun, hak kayıplarına neden olacağı görüşünde. İşçiler de kadronun kararnameyle verilme hedefine tepkili.

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Taşeron işçilere Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesiyle kadro verileceği tartışılıyor.



Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Meclis'te tartışmaya açmadan verilecek kadroların işçilerde hak kaybına neden olabileceğine dikkat çekti.



Kadro tasarısının Meclis'te tartışılması için çağrı yapan Koç, işçilerin bu süreçte partilerini yakından takip etmesini istedi.



Koç, beledilerde taşeronluk yapan çalışanların memur kadrosuna alınmayıp işçi olarak istihdam edileceği konusunu da değerlendirdi. Memur olmaları durumunda işçilerin bazı hakları kullanamayacağını savundu.



OHAL kararnamesiyle verilecek kadroya işçiler de tepkili. Ankara Taşeron İşçileri Derneği Kurucu Başkanı Yücel Aydın, sürecin şeffaf yürütülmesini istedi.





ulusal.com.tr