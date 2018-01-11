Taşeron işçilerin başvuru süresi bugün sona erdi, başvurmayanların ise hakları yandı. Başvurunun ardından işçileri nasıl bir süreç bekliyor? Haberimizde izleyelim...

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi bugün sona erdi. Bugün itibariyle başvuru yapmayanların haklarıysa yandı.



Kadro isteyen taşeron işçiler yazılı ve sözlü sınava girecek. Sınavı başarıyla tamamlayanlar daha sonra güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak.)



Başvuruların ardından sınava girecekler 12 Ocak-20 Şubat arasında ilan edilecek.



Açıklanan ilana işçiler itiraz edebilecek. Kadro adayları 21-23 Şubat tarihlerinde itiraz hakkını kullanabilecek. Daha sonra itirazlar incelenecek ve kesin kadro ilanı da 24 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında yapılacak.



Yurdun dört bir yanında kadroya geçmek isteyen taşeron işçileri için sınavlar 3-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.



Tüm bu aşamaların ardından güvenlik soruşturması temiz çıkan işçiler en geç 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



Kadro başvuruları bitti ama tatışmaları devam ediyor. Hatay'da ENVİTEC şirketinde çalışan işçilere kadro verilmemesi tepkilere neden oldu. Hizmet İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Yetim, yeniden kadro düzenlemesi istedi.



Hükümet'in kadro düzenlemesine bir tepki de Antalya’dan geldi.



Vatan Partisi Kepez İlçe Başkanı Kazım Yıldırım, işçi haklarının gasp edildiğini söyledi.







ulusal.com.tr



