Kadroya geçmek için gereken şartları karşılayan taşeron işçilerin başvurularında artık son günler. Başvurular ne zaman sona erecek? Taşeron işçinin kadro başvurusu sonrası süreç nasıl ilerleyecek? Taşeron işçinin kadroya geçişindeki sınavda kaç puan almak lazım? Kadroya geçiş ne zaman gerçekleşecek? Başvuruda hangi belgeler isteniyor, sınavda kaç puan almak lazım

Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başlayan başvurular için artık son günler.



Binlerce taşeron işçi kadroya geçiş için belirtilen süre içerisinde başvuru yapmak zorunda. Peki, başvurular ne zaman sona erecek? Başvurular nereye ve nasıl yapılır? Taşeron işçinin kadro başvurusu sonrası süreç nasıl ilerleyecek? Taşeron işçinin kadroya geçişindeki sınavda kaç puan almak lazım? Kadroya geçiş ne zaman gerçekleşecek? Başvuruda istenen belgeler neler?



TAŞERON İŞÇİNİN KADROYA GEÇİŞİ BAŞVURU TARİHLERİ



Hükümetten yapılan açıklama kapsamında, taşeron işçilerin kadroya geçişi için başvurular sürüyor.



Başvurular 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. 9 gün içinde yapılması gereken başvurularla ilgili süreç devam edecek.



Başvuruların ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek.



TAŞERON İŞÇİYE KADRONUN SINAV TARİHLERİ



Taşeron işçinin kadroya geçişinde sınavlar ne zaman yapılacak, sınavlarda en az kaç puan almak şart?



Başvurular sonrası hak sahipleri için ilanın 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesinin 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarih aralıklarında yapılacak.



Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



Sınavda sorulan sorular, Matematik, Geometri, Fizik ve Türkçe gibi derslerden oluşmayacak. Sorular, personelin çalıştığı işle alakalı, görevleriyle bağlantılı olacak. Bu arada sınav yerleri, günü ve tarihleri ilgili idarenin internet sayfasında yayınlanacak.



Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar "başarılı" ya da "başarısız" olarak tutanağa geçirilecek.



Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.



TAŞERON İŞÇİNİN KADROYA GEÇİŞİNDE BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?



Başlayan taşeron işçilerin kadro başvuruları işçilerin işveren kurumuna değil, istihdam edilecekleri kuruma yapılacak. İşçiler gerekli evrakları ve başvuru formlarını doldurarak müracaatlarını istihdam edilecekleri kurumlara iletecekler.



BAŞVURULAR ELDEN YAPILACAK



Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.



BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER



Taşerona kadro başvurularında;



-5 adet vesikalık fotoğraf,



-emekli ya da yaşlılık aylığı almadığına dair belge,



-sicil belgesi,



-başvuru sahibinin eklemek istediği belgeler sertifikalar,



-öğrenim durumu,



-en son çalıştığı nitelik evrakları istenmektedir.



Yukarıda belirtilmiş olan gerekli evrakları tamamlayarak kadro alacak işçiler başvurularını 11 Ocak 2018 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.



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