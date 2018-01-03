Taşeron işçisine verilen kadro, tepkileri de beraberinde getirdi. Aynı yerde çalışan işçilerden bazıları kadroya alındı, bazıları ise alınmadı. Ulusal Kanal Whatsapp hattına Tekirdağ, Konya, Giresun ve Mersin'den ulaşan işçiler "Dilenmiyoruz, hakkımızı istiyoruz" diye haykırdı...

Kadro tartışmalarla geldi. Taşeron işçisi, kadroya geçerken çalıştığı bütün haklarını kaybetti. İşçilere "Şirketinizden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağım" yazılı belge imzalatıldı.



Bazı işçiler de kadroya dahi alınmadı. Onlardan biri Konya Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki mutfak personeli...



Neden kadroya alınmadıklarını sordu, yetkililere seslendi.



Yıllardır kadro mücadelesi veren karayolları işçileri de aynı durumda.



Tekirdağ'da çalışan karayolları işçileri bakanlığa tepki gösterdi.



Yaz kış, gece gündüz zor şartlarda çalışan emekçiler kadro hakkını istiyor.



Giresun'daki karayolu işçileri de Whastap hattımızdan ulaştı. Kapsam dışı birçok işte çalışan işçiler isyanda.



Burası da Mersin'in Tarsus ilçesi. Hemzemin geçit noktalarında çalışan işçiler de kadro dışı bırakıldı.





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