Dilekçeleri imzalayanlar kazanılmış haklarından vazgeçecek.
Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol, kadroya alınacak taşeron işçilerin kazanılmış haklarında feragat istenmesine tepki gösterdi.
"Bu şekliyle kazanılmış haklarından feragat etmelerini istemek, hakların ileri gitmesini değil, gerilemesini getirir."
Türkiye Kamu Sen taşeron işçilere imzalatılmak istenen belgeleri kamuoyuna açıkladı.
ulusal.com.tr
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