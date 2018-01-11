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Taşeronun kadro sıkıntısı devam ediyor

Taşerondan kadroya geçişte başvurular son buldu. Fakat taşeronun kadro sıkıntısı devam ediyor. Ankara’da kadro alamayan işçiler kararname ile gelen düzenlemeye tepki gösterdi. Sağlık çalışanları “mağduriyetimiz giderilsin” çağrısı yaptı.

Taşeronun kadro sıkıntısı devam ediyor

İşçilere 11 Ocak mesai bitimine kadar süre tanınmıştı ve taşerondan kadro geçişte  başvurular son buldu.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin bir kısmına kadro verildi.

Kadro alamayan işçiler ise tepkili… Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan işçiler KHK ile gelen taşeron düzenlemesine karşı eylem kararı aldı.

Sağlık emekçileri kadro isterken bir tepki de Meclis’ten geldi.

Peki başvurusunu yapan işçiler için bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Başvuruları değerlendirecek olan komisyonun 40 gün içinde hak sahiplerini açıklaması bekleniyor. İşlerin tabii tutulacağı sınav ise mart ayında yapılacak.

 

 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: SABRİ KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #taşeron
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