Tatil günü çalan okul zilinden rahatsız olan vatandaşın başvurusu sonuç verdi

Evinin karşısındaki ortaokulun hafta sonu ve resmi tatillerde de çalan zilinden rahatsız olan vatandaşın başvurusu sonuç verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun girişimiyle hem tatil günlerinde zil uygulaması kaldırıldı hem de ses seviyesi düşürüldü.

Tatil günü çalan okul zilinden rahatsız olan vatandaşın başvurusu sonuç verdi
Tatil günlerinde çalan okul ziliyle ilgili şikâyet, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) müdahalesiyle çözüme kavuştu. Evinin karşısındaki ortaokulun zil ve anons sisteminin okulun kapalı olduğu günlerde de devreye girmesinden rahatsız olan bir vatandaş, yaşadığı gürültü nedeniyle KDK’ye başvurdu.

Başvurusunda, hafta sonları ve resmi tatillerde de zil sesinin duyulduğunu belirten vatandaş, okul yönetiminin sistemi kapatacağına dair söz verdiğini ancak uygulamanın devam ettiğini aktardı. Gürültü nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden başvuru sahibi, sorunun kalıcı biçimde giderilmesini talep etti.

KDK OKUL YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ

Şikâyet üzerine KDK, okul yönetimiyle temas kurarak konunun çözüme kavuşturulmasını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından okulun zil ve anons sistemine ilişkin düzenleme yapıldı.

Başvuru sahibi, yaklaşık 1,5 aydır tatil günlerinde zilin çalmadığını ve ses şiddetinin düşürüldüğünü KDK’ye bildirdi. Böylece hem hafta sonu uygulaması sona erdi hem de çevre sakinlerini rahatsız etmeyecek bir ses seviyesi sağlandı.

