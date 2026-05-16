“Tatile gittim” mesajı cinayeti ele verdi: Kendi köpeğinin tasmasıyla boğup cesedi parçalamış!

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan biri kadın toplam üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, cinayetin tüm ayrıntıları alınan ifadelerle gün yüzüne çıktı.

KÖPEĞİNİN TASMASIYLA BOĞDU, ARABADA PARÇALADI

İfadeler doğrultusunda, İran uyruklu kadının Erkan B. ile yaşadığı tartışma sırasında kendi köpeğinin tasmasıyla boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Zanlının, cinayetin ardından kadının cesedini bir otomobilin içinde parçaladığı ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki boş bir araziye gömdüğü tespit edildi. Cenazenin önümüzdeki pazartesi günü ailesine teslim edilmesi planlanıyor.

Soruşturma süreci, Darıush Tahbaz'ın İstanbul Maltepe'deki Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne gitmesiyle başladı. Tahbaz, dayısının kızı olan 68 yaşındaki Farkhundeh Ghaem Maghami'den 11 Nisan'dan beri haber alamadığını bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Dosyayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 20 yıldır İstanbul'da yaşayan ve Maltepe'nin Küçükyalı Mahallesi'nde ikamet eden kadının geçmişini incelemeye aldı. Çevre sakinleriyle yapılan görüşmelerde, Maghami'nin kendi halinde bir yaşam sürdüğü; kirasını, faturalarını ve aidatlarını düzenli ödediği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında kadının evinde yapılan aramada, yarım bırakılan yemeklerin bozulduğu görüldü. Bu durum üzerine polis ekipleri araştırmalarını derinleştirdi.

CİNAYETİ "TATİLDEYİM" MESAJI AYDINLATTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İranlı kadının Türkçeyi gayet güzel konuştuğunu ancak Türkçe yazamadığını belirledi. Bu bilgi ışığında, 18 Nisan tarihinde apartmanın WhatsApp grubuna Türkçe harfler kullanılarak "Tatildeyim" yazılması polisin dikkatini çekti.

Kadının çağrı geçmişini ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, Maghami'nin son olarak Esenyurt'ta yaşayan 49 yaşındaki Erkan B. ile görüştüğünü saptadı. Erkan B.'yi takibe alan ve güvenlik kameralarını geriye dönük izleyen polis, şüphelinin 14 Nisan'da kadını evinden aldığını ve Büyükçekmece'deki bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti. Soruşturma, şüphelilerin adli süreciyle devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Erkan B., emniyetteki sorgusunun ilk aşamasında hakkındaki iddiaları reddetti. Yapılan incelemelerin ardından polis ekiplerinin elde edilen delilleri sunması üzerine şüpheli suçunu itiraf etti.

ARKA KOLTUKTA PARÇALADI, ARAÇTA CESETLE KALDI

Erkan B., emniyetteki ifadesinde İranlı Farkhundeh Ghaem Maghami ile gönül ilişkisi bulunduğunu ve bu sebeple zaman zaman buluşup yemek yediklerini anlattı. 14 Nisan tarihinde gerçekleşen son görüşmelerinde otomobil içerisinde aralarında tartışma çıktığını belirten şüpheli, kadını kendisine ait köpeğin tasmasıyla boğarak öldürdüğünü söyledi. İfadeye göre cinayetin ardından cesedi aracın arka koltuğuna alan Erkan B., cansız bedeni yine otomobilin içerisinde parçalara ayırarak poşetlere doldurdu. Şüphelinin olaydan sonraki iki gün boyunca parçalanmış cesetle birlikte aynı araçta kaldığı tespit edildi.

Olay, 17 Nisan'da Kırşehir'in Mucur ilçesindeki bir yerleşim yerinde bölgedeki sokak köpeklerinin kokuyu alarak toprağı eşelemesi sonucu insana ait uzuvların gün yüzüne çıkmasıyla anlaşıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine intikal etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bulunan uzuvların kayıp olarak aranan İran uyruklu kadına ait olduğu kesinleşti. İşlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenaze, pazartesi günü kadının ailesine teslim edilecek.

Soruşturma kapsamında cinayeti işleyen Erkan B.'nin geçmişte karıştığı suçlar nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında olduğu ve resmi nikahlı bir eşinin bulunduğu anlaşıldı. Şüpheliye yaptırılan yer gösterme işlemiyle olayın detayları netleştirilirken, cinayetle bağlantısı olduğu saptanan Mesut A. ve Sedef G. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın toplam üç şüpheli, yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.