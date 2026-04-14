"Tayinim çıktı" diyerek herkesi kandırdılar! 37 milyon liralık ikinci el eşya dolandırıcılığı

Diyarbakır merkezli 4 ilde, alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtıp ikinci el eşya satma vaadiyle 37 milyon lira haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el eşya satışı vaadiyle vatandaşları hedef alan geniş çaplı bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden mağdurlarla iletişime geçen şüphelilerin, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak güven kazandığı ve dolandırıcılık faaliyetlerini bu senaryo üzerinden yürüttükleri saptandı.

37 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü detaylı incelemeler, gerçekleştirilen "ikinci el eşya dolandırıcılığı" olaylarının ulaştığı maddi boyutu ortaya çıkardı. Kurulan sahte güven ortamıyla vatandaşlardan para talep eden şüphelilerin, bu yöntemle toplamda yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından ekipler harekete geçti.

Zanlıların yakalanmasına yönelik hazırlıkların tamamlanmasıyla Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya ve Batman'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. "Suflör" adı verilen operasyon kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonun ardından emniyetteki ifade ve resmi işlemleri tamamlanan 23 zanlı, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe değerlendirilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, geriye kalan 13 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Olayla ilgili hukuki süreç sürüyor.

