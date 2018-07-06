Tayland'da 13 gündür bir mağara kompleksinde mahsur kalan 12 çocuk ve futbol antrenörlerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalarda Taylandlı eski deniz komandosu hayatını kaybetti.

Taylandlı dalgıç, uçağa binmeden önce "Bu akşam göreceksiniz, çocukları evlerine kavuşturacağız..." demişti.



Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Rai eyaletinde bulunan Tham Luang mağarasında, kurtarma çalışmaları sırasında Taylandlı bir eski deniz komandosunun yaşamını yitirdiği açıklandı.



Deneyimli dalgıç mağaradaki çocukların olası tahliye rotasına oksijen tankları yerleştirmek için gönüllü olmuştu.



Samarn Poonan adlı 38 yaşındaki Taylandlı dalgıcın gece saatlerindeki görevi sırasında oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtildi.



Chiang Rai Vali Yardımcısı Passakorn Boonyaluck, "Yardım etmeye gönüllü olan eski bir deniz komandosu dün gece 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. Görevi oksijen götürmekti. Dönüş yolunda oksijeni bitmişti" dedi.



Mağaradaki grubun yeri 4 gün önce iki İngiliz mağara dalgıcı tarafından tespit edilmiş, gruba ilaç, gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmaya başlanmıştı.



Yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklar ve antrenörleri 23 Haziran'daki bir futbol maçı sonrası mağara kompleksine girmiş, şiddetli yağışların mağaraya su doldurmasının ardından giriş kısmından yaklaşık 5 km içeride mahsur kalmışlardı.



Yetkililer hala grubu en güvenli şekilde nasıl mağaradan çıkaracaklarını belirlemeye çalışıyor.



ulusal.com.tr