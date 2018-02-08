Tayvan'ın doğu kıyısında Hualien kentinde önceki gün meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a, yaralıların sayısı 270’e çıktı.

Tayvan'ın doğu kıyısında önceki gün meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a, yaralıların sayısı 270’e yükseldi.



Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre yetkililer, Hualien’de ölü sayısının 9’a, yaralı sayısı 270’e çıktığını belirtirken, kayıp sayısının 8’e düştüğünü açıkladı.



Ölenlerin 4’ünün, kayıpların ise 5'inin Çin ana kara vatandaşı olduğu kaydedilen haberde, diğer kayıpların 2’sinin Kanada birinin de Filipin vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.



Deprem dolayısıyla Japonya'nın arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla uzman bir ekibi bölgeye gönderdiği bildirildi.



Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, yerin 10,6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğünün 6, merkez üssünün Hualien kentinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıklamıştı.



Hualien yönetimi acil operasyon merkezinden dün yapılan açıklamada, deprem nedeniyle kentteki çok sayıda bina, köprü ve otoyolun zarar gördüğü duyurulmuş, Hualien yakınlarındaki kentlerde güvenlik nedeniyle metro hatlarının hızının düşürüldüğü kaydedilmişti. Ayrıca deprem bölgesinde okullar eğitime ara vermiş ve iş yerleri kepenklerini kapatmıştı.



Deprem sonrası dün kenti ziyaret eden Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ordu, tüm idari birimler ve kurtarma operasyonu yürüten personele, deprem nedeniyle mahsur kalan herkes bulunana kadar çaba göstermeleri çağrısı yaparak, afetzedelerin ve yerel yönetimin ihtiyaçlarının giderilmesi için bütün imkanların seferber edileceğini bildirmişti.



Öte yandan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıklamıştı.



Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.