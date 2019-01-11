Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

Adı: Mariam Kavakçı.

Yaşı henüz 20’lerin başında.

Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atandı.

Eğitimi, geçmişi ve birikimlerini araştırdım sadece şu bilgi var; konuşma dili patalogu imiş.

Pardon ama Tayyip Bey bu genç kızımıza ne danışacak?

Danışacağı konularda, 82 milyonluk dev Türkiye’de, ondan daha iyi eğitimli ve birikimli başka biri yok muydu?

Yoksa tercih sebebi sadece Merve Kavakçı’nın kızı olması mıdır?

Başka şekilde soralım, Mairam Kavakçı, Merve Hanımın kızı olmasa yine danışman yapılır mıydı?

Peki Merve Kavakçı’nın özelliği mi ?

Sadece ve sadece türbanı ile Parlamentoya giren ilk kadın olması.

Ve ABD vatandaşı olan bu hanım şimdi Kuala Lumpur Büyükelçimizdir.

Soru şu: Günümüzde türban takmak eşittir liyakat mıdır?



Hedefi, CHP ile HDP’yi birleştirmek!

2019’dan itibaren KRT TV’yi yönetecek yeni isim Adnan Bulut.

O kim midir?

Geçmişi ile defalarca kanıtlı, Tuncay Özkan’ın sadık bendidir.

Girin arşive, o adamı hep Tuncay’ın gölgesi ve emireri olarak göreceksiniz.

Böyle iken Tuncay, benim utanmadan KRT ile alakam yok diyor!

Oysa böyle bir ilişkinin varlığını bizzat Yaşar Okuyan teyit ediyor ki, o Yaşar Okuyan hem KRT’nin sahibi Ahmet Kopuz’un, hem uzun bir dönem Tuncay Özkan’ın çok çok yakın arkadaşıydı.

Tuncay’ın hedefi ve projesi şudur: İzmir’den Belediye Başkan Adayı ve Başkan olup, dolaylı olarak yönetimine aldığı KRT gibi TV’lerle hemen Genel Başkanlığına yürümek ve CHP ile PKK, pardon HDP’yi birleştirmek.



70 katrilyon bütçe açığıyla övünmek!

Eski para ile tamı tamına 70 katrilyon lira.

2018’in bütçe açığı budur ki, bu resmi rakam.

Dolar ile ifade edersek açık 13 milyar.

Öyle iken Hazinenin başındaki damat Berat Albayrak bakın ne diyor?

- “Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz..”

İyi ki vermiyorlar.. Bir de verselerdi düşünün halimiz ne olurdu.

Söylemedi demeyin... 31 Mart sonrası vah bu ülkenin fukarası, işçisi ve memuruna!



Seçim için ses bombaları!

Toplumu cephelere bölmeye çalıştılar olmadı.

Yarışı AKP-CHP eksenine taşımaya çalıştılar tutmadı.

Suriye’de ABD’de diz çöktürdük, ‘askerini çekiyor’ dediler fos çıktı.

Anketler düşüşü göstermeyi sürdürünce hemen seçim ekonomi ile ses bombalarına müracaat ettiler.

Önce bindirdikleri zamların bazılarından küçük küçük indirdiler.

Peki sıra Merkez Bankasını devreye sokarak ne var ne yok saçmaya başladılar.

Bunların zorda hatta panikte olduklarının resmi değil mi?



Aydınlık