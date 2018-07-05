Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı: Tayyip ile Bahçeli’nin Çakıcı kapışması

Ortadoğu gazetesi Devlet Bahçeli’nin barometresi gibidir.

Dünkü manşetinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı’nın görevden alınmasına feveran ediyordu.

Konu malum, bu savcının Bahçeli-Alaattin Çakıcı görüşmesine izin vermesi.

Derken ikinci haber duyuldu.

Alaattin Çakıcı’ya rapor veren doktorlar görevlerinden alındı.

Art arda gözlenen bu görevden almalar Bahçeli ile Saray arasındaki Alaattin Çakıcı ve af konusundaki görüş ayrılığını gösteriyor.

Ne dersiniz, Tayyip-Bahçeli birlikteliği, “harç pardon seçim bitti yapı paydos” olur mu?



DERİN DEVLETTEKİ AK SAKALLILAR!



Duydunuz mu? Falan ünlü siyasetçi derin devletin ak sakallılar konseyindenmiş!

Duydunuz mu? Filan ünlü işadamı, akademisyen, gazeteci, yazar aynı yapının elemanlarıymış.

Düşük yoğunluklu olan bu fısıltı epeydir revaçta!

Türk milliyetçisi ve devletçi fikre sahip olan biri olarak “Ah keşke” diyorum ama maalesef bu fısıltılar yakıştırmadır.

Ak sakallılar ve benzeri efsane örgütlenmeler Türkiye’de sadece dizi filmlerde mevcut.

Türkiye NATO’ya gireli beri bağımsızlığını fiilen yitirmiştir.

Düşünün, kuruluşunda MİT’i yapılandıran bile CIA’dır ki bunu müsteşar Fuat Doğu itiraf etmiştir.

Eğer Türkiye’de böyle bir derin yapı olsa FETÖ olabilir ve onlarca dinci cemaat devlete sızabilir miydi?

Atatürk öldükten sonra bu ülke adım adım bağımsızlığını yitirmiştir...



GENELEV, CAMİLER VE BADEM BIYIK!



Adamın adı Abdullah Akın...

Doçent ve üniversitede öğretim üyesi.

Televizyonda, “Cumhuriyetin ilanı sonrasında bazı camiler genel ev yapıldı” gibi son derece çirkin bir ifade kullanmıştı.

Ve heyhaaaat RTÜK bu ifadeye, “Eleştiri” diyerek ceza vermedi.

Oysa aynı RTÜK, Ulusal Kanal’da “Badem bıyıklılar” diye bir ifade kullanıldığı için önemli bir miktarda para cezası kesmişti.

İşte AKP ile Türkiye’nin geldiği yer!



AH HABERAL, VAH HABERAL



Prof. Mehmet Haberal Dünya Organ Nakli Derneği’nin başkanlığını devralıyormuş.

Ülke olarak sevinilecek haber ama ben sevinemedim. Niye mi?

Haberal, vatansever bir aydın olarak üzerine düşenin hiç birini yapmadı da ondan.

Hapse girdiği günlerde biz onun adına ekranlarda kavgalar yapar, herkesi karşımıza alır ve mahkemeye verilirken, onun cezaevinden çıkar çıkmaz Fetullah’ın veliahtı Prof. Şerif Ali Tekalan’ı postunda ziyaret etmesi beni kahretmişti.

Sonrasında Demirel’in Kılıçdaroğlu’ndan özel ricası ile CHP vekili oldu lakin FETÖ ile alakalı ne bir söz etti, ne de ona karşı bir mücadelenin içinde oldu.

Haberal, Organ Nakli Derneği’ne başkan oldu ama mücadele adamı olamadı...



HAYATİ YAZICI’YA SORULAR



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bu sorulara cevap gönderirse sütunumda aynen yayımlayacağım:

-Melih Gökçek ile sanal medyada vuruşan Anka Kuşu ile direkt-endirekt bir alakanız var mı?

-Damadınız FETÖ’cü mü ve geçmişte Melih Gökçek’den ihale istedi mi?

-Ekrem Dumanlı, Gürcistan yolu ile yurt dışına çıkmadan önce Rize’de sizin herhangi bir tanıdığınızın evinde kaldı mı?

-FETÖ’nün size şantaj yaptığı iddiaları doğru mudur?

-Tayyip Erdoğan 2015 genel seçimlerinde sizi neden aday yapmadı?