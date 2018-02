"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Afrin'de ve Fırat Kalkanı'nda uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Tüm dünyaya karşı bu tezimizi sonuna kadar savunuruz, haklıyız çünkü. Hiç kimse bize, 'Afrin'de ne işiniz var?' diyemez. Afrin'den ülkemize saldırılıyorsa, biz Afrin'de oluruz, Afrin'i bu hainlerden temizleriz, bu bizim meşru savunma hakkımız çerçevesindedir"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Afrin'de ve Fırat Kalkanı'nda uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Tüm dünyaya karşı bu tezimizi sonuna kadar savunuruz, haklıyız çünkü. Hiç kimse bize, 'Afrin'de ne işiniz var?' diyemez. Afrin'den ülkemize saldırılıyorsa, biz Afrin'de oluruz, Afrin'i bu hainlerden temizleriz, bu bizim meşru savunma hakkımız çerçevesindedir." dedi.



Feyzioğlu, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan babaevine taziye ziyaretinde bulundu.



Batı Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı için kente gelen Feyzioğlu, Karabük Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan ve bazı baro başkanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde, şehit babası İsmail Akpınar'a üzerinde "Şehidimiz, kahramanımız, evladımız Ömer Bilal Akpınar sana minnettarız." yazılı şilt verdi.

Feyzioğlu, taziye sırasında evde bulunan 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, rütbeli askerlere ve baba Akpınar'a, "Bu hainleri yeneceğiz. İnşallah muzaffer olacağız. Türk milleti sizin arkanızda, tek vücuduz biz. Bütün gücümüzle arkanızdayız. Her şeyimizle, varımızla, yoğumuzla, duamızla, varlığımızla, sahip olduğumuz her şeyle arkanızdayız." ifadesini kullandı.



Taziye çıkışında gazetecilere yapan Feyzioğlu, Türk milletinin bu hainlerin cezasını vereceğini söyledi.

Çok şehit cenazesine katıldıklarını, şehit anne babasını, eşini, kardeşini teselli etmek için onlara sarıldıklarını ve her gittikleri taziye evinde milletin kararlılığını gördüklerini vurgulayan Feyzioğlu, "Teröristle mücadele silahla olur. Bunun aksini kimse söylemesin. Terörle mücadele de akılla olur. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk polisi, milletimizle birlikte, arkasında Türk milletinin eksiksiz tam desteğiyle birlikte teröristleri yenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin binlerce yıldan süzülüp gelen devlet aklı da terörü akılla yenecektir. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.



Türkiye'nin her yerinden baro başkanlarıyla birlikte burada olduklarını aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu da kararlılığın bir ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Afrin'de ve Fırat Kalkanı'nda uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Tüm dünyaya karşı bu tezimizi sonuna kadar savunuruz, haklıyız çünkü. Hiç kimse bize, 'Afrin'de ne işiniz var?' diyemez. Afrin'den ülkemize saldırılıyorsa, biz Afrin'de oluruz, Afrin'i bu hainlerden temizleriz, bu bizim meşru savunma hakkımız çerçevesindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu konuda söz söyleyenleri, Kandil'e söz söylemeye davet ediyorum. PKK'ya söz söylemeye davet ediyorum, PKK'nın arkasındaki küresel güçlere söz söylemeye davet ediyorum. Türkiye'ye en haklı olduğu davada hiç kimse söz söylemeye kalkmasın."