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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan 'Şehit Musa Özalkan' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan hakkında icra takibi başlatılması olayına ilişkin kanunen yetkili olan Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan 'Şehit Musa Özalkan' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından hemen sonra hakkında icra takibi başlatılması olayına ilişkin kanunen yetkili olan Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlere başlandığını belirtti.

TBB Başkanı Feyzioğlu, itiraz makamı olarak konunun Türkiye Barolar Birliği'ne intikal etmesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli incelemenin yetkili kurullar tarafından hassasiyetle yerine getirileceğini vurguladı.



Olayla ilgili Yozgat Barosu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşüldüğünü belirten Feyzioğlu, "Bu vesileyle şehidimize bir kez daha Büyük Allah'tan rahmet, tüm ailesine sabırlar, Türk Milleti'ne başsağlığı diliyor, bir meslektaşımızın isminin geçtiği bu olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Metin Feyzioğlu #tbb #Türkiye Barolar Birliği #Şehit Musa Özalkan
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