Çocuğa cinsel istismarının cezası ne olmalı? En çok tartışılan idam ve kimyasal hadım cezası suç oranını azaltır mı? Ya da Türkiye'deki sorun cezanın yetersizliği mi, yoksa uygulanmaması mı? Türkiye Barolar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, sorularımıza yanıt verdi.

Türkiye'de hemen her gün bir ya da birkaç çocuk cinsel istismara uğruyor.



Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen bu sorun, son günlerde hemen herkesin dilinde. En çok tartışıln konu ise ceza uygulaması.



Kanunlarda ceza maddeleri açık. Ancak bu, soruna yeterince çare olmuyor. Yeni bir düzenleme şart, ancak nasıl olacak?



Hukukçulara göre cinsel istismarın cezası idam ya da hadım olmamalı. Çağdaş hukuk sistemine göre hürriyeti kısıtlama cezası tercih edilmeli. Ceza süresi de katlamalı olarak artırılmalı.



Türkiye Barolar Birliği Genel Başkan yardımcısı Hüseyin Özbek'e göre, hukuki düzenleme ile suçu yaratan şartlar da ortadan kaldırılmalı.



Cinsel istismarın eğitim ve sosyolojik boyutuna da dikkat çeken Özbek, bu konuda en iyi örneğin Cumhuriyet değerleri olduğu görüşünde.



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