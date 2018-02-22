Türkiye Barolar Birliği'nin meslek örgütlerinden "Türk" ve "Türkiye" kelimesinin çıkarılmasına karşı 24 Şubat'ta Ankara'da yapacağı eylemin hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Vatan Partisi de İstanbul ve Hatay Barosu'nu ziyaret etti. Destek mesajı verdi.

Meslek örgütlerinden "Türk" ve "Türkiye" kelimesinin çıkarılmasına karşı Türkiye Barolar Birliği'nin Ankara'da yapacağı olağanüstü toplantıya 2 gün kaldı.



Türkiye'nin 81 ilinden baro yöneticileri ve avukatları bir araya getirecek tepki eyleminin hazırlık çalışmaları bitmek üzere.



Ulusal Kanal'a konuşan Türkiye Barolar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, eylemin önemine dikkat çekti.



Eylemin en büyük destekçilerinden Vatan Partisi de yurt genelinde baro ziyaretlerini sürdürüyor.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye'nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nu ziyaret etti.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile sohbet eden Vatan Partisi heyeti, eyleme destek mesajı verdi.



Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, avukatları ve vatandaşları 24 Şubat'ta Ankara'da yapılacak eyleme davet etti.



Vatan Partisi Hatay İl Başkanlığı da Hatay Barosu'na destek ziyareti yaptı. Ziyarette konuşan Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, Türkiye Barolar Birliği'nden "Türkiye" kelimesinin çıkarılmasının FETÖ'nün önerisi olduğunu söyledi. Bu uygulama "Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne zarar verir" dedi.



24 Şubat'taki eyleme geniş bir katılım sağlayacaklarını belirten Dönmez, baro üyesi tüm avukatlara çağrı yaptı.



ulusal.com.tr