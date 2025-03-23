TBB'nin yeni başkanı belli oldu

Son dakika gelişmesine göre, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı koltuğuna, TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TBB'nin yeni başkanı belli oldu
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Son dakika gelişmesine göre, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı koltuğuna, TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar getirildi.

İBB Başkanı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, TBB'nin yeni başkanı belirlenmiş oldu.

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