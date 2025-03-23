TBB'nin yeni başkanı belli oldu
Son dakika gelişmesine göre, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı koltuğuna, TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar getirildi.
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Son dakika gelişmesine göre, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı koltuğuna, TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar getirildi.
İBB Başkanı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, TBB'nin yeni başkanı belirlenmiş oldu.