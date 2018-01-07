TBMM 15 günlük aranın ardından mesaiye yeniden başlıyor. Partiler yeni yılın ilk gurup toplantılarını salı günü yapacak. TBMM Başkanlık Divanı ise yeni haftada Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını görüşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki haftalık aranın ardından 9 Ocak Salı günü mesaiye tekrar başlayacak.Siyasi partilerin 2018'deki ilk gurup toplantılarını salı günü yapacak. Liderlerin gurup konuşmaları ile başlayacak olan meclis mesaisi, KHK tartışmaları ile devam edecek.OHÂL'in süresi 19 Ocak’ta dolacak. Hükümetin bir kez daha OHAL süresini uzatması bekleniyor.Erken seçim ve kabine de revizyon senaryolarının tekrar gündemde olduğu şu günlerde uyum yasaları çalışmalarının hızlandırılması bekleniyor. AKP'nin bu ay sadece yerel seçimlerle ilgili uyum yasalarını Meclis gündemine taşıması öngörülüyor. Uyum yasaları ile birlikte seçim sistemi, seçim ittifakı gibi düzenlemelerin şimdilik sadece tartışma düzeyinde tutulması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dile getirdiği, AKP-MHP ittifakının ise gündemden düşürüleceği ifade ediliyor.TBMM Başkanlık Divanı ise önemli bir karara imza atacak. Yeni haftada toplanacak olan Başkanlık Divanı, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nun HDP'li Leyla Zana'nın ''devamsızlık nedeniyle'' milletvekilliğinin düşürülmesi kararını görüşecek. Divan aynı yönde karar alırsa, Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Genel Kurul'da oylanacak.Komisyonlarda çalışmalarını sürüdrecek. Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 9 Ocak Salı günü, Dışişleri Komisyonu ise 10 Ocak Çarşamba günü toplanarak çalışmalarına devam edecek.