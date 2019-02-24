Meclis Başkanlığına aday olan AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP, İyi Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti

TBMM Başkanlığına aday olan AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP, İyi Parti ve HDP gruplarına ziyarette bulundu.



Şentop, TBMM Genel Kurulunda bugün yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde ilk olarak CHP Grubuna gitti.



Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Cahit Özkan ve bazı AKP milletvekilleriyle birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.



Daha sonra İyi Parti Grubuna geçen Şentop, İyi Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Grup Başkanvekilleri Yavuz Ağıralioğlu ve Lütfü Türkkan tarafından karşılandı.



Görüşmede İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Şentop'tan Meclisin etkisinin arttırılmasını talep etti. Türkan, görüşme sonrası Şentop'a çalışma odalarını göstererek, odaların dar ve yetersiz olduğunu, çalışma arkadaşlarının daha rahat bir ortamda çalışabilmesi için geniş bir mekan tahsis edilmesini istedi.



Şentop, yaptıkları yasal düzenlemelerle sadece yürütmeyi değil, yasamayı da güçlendirdiklerini ancak eski alışkanlıklar ve yeni sisteme geçiş nedeniyle bazı aksaklıkların devam ettiğini belirtti. Şentop, Türkkan'ın çalışma ortamına ilişkin talebi konusunda da gereken desteği vereceğini söyledi.



HDP'Yİ DE ZİYARET ETTİ



Ardından HDP Grubuna geçen Şentop, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile görüştü.



BİLGİÇ YENİ, BAŞKAN VEKİLİ



AKP Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AKP Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı.



AK Parti Meclis Grubu, yeni TBMM Başkanvekilini belirlemek üzere Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında, basına kapalı olarak toplandı.



Yapılan seçim sonucu, Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.