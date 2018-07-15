15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Meclis'te konuşan TBMM Başkanmı Binali Yıldırım, "o gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir" dedi

O gece ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. O gece halkın hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. O gece bir olduk beraber olduk tek yürek olduk kardeş olduk birlikte türkiye olduk. Geçen yıl 15 Temmuz'da yani darbenin birinci yıldönümünde bu Gazi Meclis özel günde bile toplandı bu yıl ise farklı bişey yapalım dedik. Vekillerle beraber asilleri milletin evlatlarını bu çatı altında bir araya getirelim ve o karanlık günü burada bombaların patladığı gazi meclisin çatısı altında birlikte analım dedik. Bu bağlamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir fotoğraf sergisi açılışı yapacağız. Bağımsızlığımıza karşı yapılan ihaneti tekrar hatırlayacağız ve bir kez daha teröre darbeye karşı millet olarak her zaman karşı olduğumuzu yüksek sesle haykıracağız.



15 Temmuz gecesi iktidarı ve muhalefeti ile bu çatı altıdna sergilenen dik duruşu bu fotoğraflarda hep birlikte göreceğiz. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da milletin meclisinde Gazi Mecliste sizlerle bir araya gelip bu önemli arbe girişiminin yıldönümünü anlamlı bir şekilde hatırlayacaız. Bu sergide 162 tane anlamlı fotoğraf var. Ayrıca açık mekanda o gece tanklarla zırhlı araçlarla üzerinden geçilen ve birçok şehidimizin canına mal olan araçları da görme imkanınız olacak.



O gece meclisimize sahip çıkan hertürlü tehlikeye karşı bu Gazi Meclis'i terk etmeyen bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Gazi meclisimizin çalışanları olarak gurur duyacağımız bir tarih yazdık. Bundan sonra benzer bir olay olduğunda bu aziz millet ve bu milletin vekilleri aynı şekilde dik duracak ve aynı karşılığı verecektir. Vatanımızın ve milletimizin bütünlüğüne karşı yapılacak her türlü girişimin karşısında yüce milletimizi bulacaktır.



Peygamberlerimize komşu olan 251 şehidimizi rahmet ve şükranla anıyorum, mekanları cennet olsun. Vatan aşığı kahraman milletimize bir kez daha selam olsun.