"Lokomotif bir ülkeyiz, güçlü ve büyük devletiz. Gönül coğrafyamız çok geniş. Hudutlarımız 800 bin kilometre olarak gözükse de biz çok büyük coğrafyaya karşı mesuliyeti olan bir devletiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Lokomotif bir ülkeyiz, güçlü ve büyük devletiz. Gönül coğrafyamız çok geniş. Hudutlarımız 800 bin kilometre olarak gözükse de biz çok büyük coğrafyaya karşı mesuliyeti olan bir devletiz." dedi.



Bazı temaslarda bulunmak üzere Mardin'de bulunan TBMM Başkanı Kahraman, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM İdare Amiri ve AKP Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü ve Birlik Vakfı Mardin Şubesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile bir otelde kentteki sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.



Kahraman, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Birlik Vakfı Mardin Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan Kahraman, özellikle son dönemde birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Türkiye'deki STK'ların milli ve manevi meselelerde omuz omuza çalışması gerektiğini kaydetti.



Türkiye'nin bölgesinde lokomotif bir ülke olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Lokomotif bir ülkeyiz, güçlü ve büyük devletiz. Gönül coğrafyamız çok geniş. Hudutlarımız 800 bin kilometre olarak gözükse de biz çok büyük coğrafyaya karşı mesuliyeti olan bir devletiz. Bu mesuliyetin icabını da yerine getiriyoruz Elhamdülillah. "

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kahraman, Mardin Üniversitesi Rektörü ve Birlik Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ağırkaça'ya plaket verdi, Prof. Dr. Ağırakça da Kahraman'a altın kaplama tabak hediye etti.



Kızıltepe Fıratspor Kulübü üyeleri de Kahraman'a üzerinde kendi ismi yazılı forma hediye etti.



Kahraman ve beraberindeki heyet, daha sonra tarihi Kasımiye Medresesini gezdi.



Daha sonra İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Kahraman, burada piyano çaldı ve gençlerle sohbet etti.



Kahraman, Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.