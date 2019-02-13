Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etme kararının ardından gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. 18 Şubat'ta istifasını sunması beklenen Yıldırım'ın yerine seçilecek yeni isim için süreç 19 Şubat'ta başlayacak. Meclis İçtüzüğüne göre seçim 10 gün sürecek.

Meclis başkanlığı için öne çıkan isim ise AKP'nin Grup Başkanı Naci Bostancı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'ndan bu sözlerle istifa edeceğini açıklamıştı. Peki yeni Meclis Başkanı kim olacak?



Yıldırım'ın 18 Şubat Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na istifasını sunması bekleniyor. Ancak 18 Şubat Meclis Genel Kurulu için mesai günü olmadığı için Meclis Başkanlığı seçim süreci 19 Şubat Salı günü başlayacak.



Yıldırım'ın istifası Genel Kurul'da görüşülmesiyle birlikte Meclis İçtüzüğüne göre seçim 10 gün sürecek. İlk 5 gün Meclis Başkanlığı için adaylık süreci işleyecek. Buna göre 24 Şubat'ta da başkan seçimi için turlar başlayacak.



Bir kişinin Meclis Başkanı seçilebilmesi için ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 çoğunluğu aranıyor. Üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 301 oy gerekiyor. Üç turda da adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamazsa 4'üncü tur, 3'üncü turda en çok oy alan iki aday arasında yapılıyor.



Meclis'in şu anki aritmetiğine göre ise ilk 2 turda hiçbir adayın 400 oyu alabilmesi öngörülmüyor. 3'üncü turda ise 291 sandalyesi bulunan AKP'ye gerekli çoğunluk olan 301 için 10 milletvekilinin desteği gerekiyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin adayını destekleyeceklerini açıklamıştı. Bu durumda MHP'nin desteğini alacak AKP'nin göstereceği adayın 3'üncü turda başkan seçilmesi bekleniyor.



Peki AKP'nin adayı kim olacak? Kulislerde Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Hayati Yazıcı'nın ismi konuşuluyor. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ismi ise öne çıkıyor. Bostancı'nın adaylığının son yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında netleştirildiği iddia edildi.





ulusal.com.tr