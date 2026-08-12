TBMM Başkanı Kurtulmuş canlı yayında duyurdu: "Süreç tamamen açık ve şeffaf ilerleyecek"

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirten Kurtulmuş, ilk asrının yarısı terörle geçen ülkede Türk ve Kürt toplumunun arasına husumet sokulmaya çalışıldığını, ancak yeni dönemde barış ve kardeşlik dilinin hakim olması gerektiğini vurguladı.

5 Ağustos 2025'te başlayan komisyon sürecinin tüm siyasi partilerin ve farklı toplum kesimlerinin katılımıyla yürütüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, Meclis'te alınan 467 kabul oyunun milletin sürece olan desteğini yansıttığını söyledi. Süreç boyunca "Kürt'ün onurunu ve Türk'ün gururunu" koruma ilkesiyle hareket ettiklerini ve devletin temel niteliklerine dair herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını altını çizerek belirten Kurtulmuş, bölgesel risklere ve dış tehditlere dikkat çekerek provokasyonlara karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.