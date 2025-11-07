TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçici affa ilişkin konuştu: Yasal düzenlemeler olabilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle TBMM İstanbul Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, soruları da yanıtladı.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan'ın, “Kurula sunacağınız çerçeveye ilişkin biraz daha ayrıntı vermeniz mümkün olur mu? Bu çerçeve içerisinde öngörülen yasal ve anayasal adımlar içerisinde münfesih örgüte yönelik bir geçici af öngörülüyor mu?” şeklindeki sorusu üzerine Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

YASAL DÜZENLEMELER OLABİLİR

“Şimdi tabii burada ben komisyon adına bir şey söylemem. Baştan beri buna çok dikkat ettim. Yani benim şahsi fikirlerim olabilir ama sonuçta komisyon bunu hele hele böyle bir konuda beşte üç çoğunlukla bir yönelim içerisinde olursa o da bizim için baş göz üstünedir. Buradaki durum şu, zaten şu andaki mevcut yasal düzenlemeler içerisinde herhangi bir örgüt elemanının pişmanlık duyması çerçevesinde bundan nasıl yararlanacağı belli. Ama yeni bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bir örgüt diyor ki ben kendimi feshediyorum. Hakikaten feshetti mi etmedi mi? Onun için bunun tespit ve tesliminin devletin güvenlik birimleri tarafından yapılması ve bu kararın alınması lazım. O çerçevede yeni bir durum ortaya çıkabilir. Yani münfesih bir örgütle ilgili bir çerçeve olabilir. Birkaç konuyu farklı konuları içeren yasal düzenlemeler olabilir ama bunun ne olacağı ne şekilde olması gerektiği konusunda sadece şahsi fikirlerimi söyleyebilirim. Komisyonu asla yönlendirmek istemem.”