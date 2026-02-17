TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye" raporu yarın nihayete eriyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" raporunun tamamlandığını ve yarın yapılacak son toplantıyla nihayete ereceğini duyurdu. Raporun ardından Meclis'in sorumluluğunu yerine getireceği belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Valiler Buluşması” programında yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporun nihai hâle geldiğini duyurdu. Kurtulmuş, komisyonun son toplantısını yarın yapacağını belirterek, raporun kamuoyuyla paylaşılacağını ve Meclis’in sürece ilişkin sorumluluğunu yerine getireceğini söyledi.

Kurtulmuş’un konuşmasında öne çıkan ifadeler ise şöyle:

“(Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) Yarın son toplantıyı yaparak komisyon çalışmalarımızı, raporumuzu nihayete erdirmiş olacağız”

“Türkiye’de barışı, kardeşliği yeniden çoğaltmak için önümüzde tarihi bir süreç vardır. Bu tarihi süreçte de üzerimize düşeni inşallah gerçekleştireceğiz”

“Yarın kamuoyuyla da paylaşacağımız nihai raporumuzun takdimiyle birlikte, büyük bir çoğunlukla kabul edilecek ve böylece Meclis olarak üzerimize yüklendiğimiz bu tarihi sorumluluğu da yerine getirmiş olacağız. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir”

“Ülkemizin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte de ‘Türkiye modeli’ adını vereceğimiz bir model, bütün dünyaya örnek olacaktır”

