TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İYİ Partili Erhan Usta'ya '3 kuruşluk' tazminat davası

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında sarf edildiği belirtilen hakaret içerikli sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında üç kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Kurtulmuş’un avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde, Usta’nın TBMM’nin 2026 yılı bütçesi üzerindeki müzakereler sırasında kullandığı ifadelerin, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu ifade edildi. Açıklamalarda, söz konusu ifadelerin kamuoyu önünde Kurtulmuş’un siyasi kişiliğinin hedef alınarak kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

Dilekçede, Usta’nın açıklamalarının eleştiri sınırlarını aştığı, küçük düşürücü ve kişisel saldırı niteliğinde olduğu belirtildi. Metinde şu değerlendirme yer aldı:

TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANI GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞTIR

“Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir.”

Usta’nın ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan açıklamalar yaptığına yer verilen dilekçede, Kurtulmuş’un uzun yıllardır kamuya hizmet eden ve toplum nezdinde saygınlığı olan bir siyasetçi olduğu, kullanılan sözlerin bu itibarı zedelediği aktarıldı. Usta’nın ifadelerinin TBMM Başkanı nezdinde derin üzüntü ve manevi zarara yol açtığı kaydedildi.

Dava dilekçesinde, üç kuruşluk manevi tazminatın İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’dan tahsil edilmesi talep edildi.