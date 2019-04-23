Meclisteki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop anıta çelenk bıraktı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli mücadelemizin büyük komutanı zat-ı alinizin huzurundayız. TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve asıl sahibi olan asil milletimizin iradesi katidir. Milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır ve neticeye varması mukadderdir. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisimizin tarihi manasına vakıfız" ifadelerini kullandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.



Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.



Şentop mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Milli mücadelemizin büyük komutanı zat-ı alinizin huzurundayız. TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve asıl sahibi olan asil milletimizin iradesi katidir. Milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır ve neticeye varması mukadderdir. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisimizin tarihi manasına vakıfız.



TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle zat-ı âlinizi ve bütün milletvekillerini rahmetle anıyorum."



Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.



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