TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yargı reformu ile birlikte infaz yasası da görüşülecek mi?" sorusunu "Onunla (infaz yasası) ilgili bir çalışma yapmak lazım. MHP'nin sunmuş olduğu bir teklif var. Şu anda komisyonda. Fakat bu konuda bir çalışma yapıp, partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir metin olması lazım. Zaman zaman çalışılıyor, fakat ne zaman gelebilir onu bilmiyorum." şeklinde cevapladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere, bilhassa yargı reformuyla ilgili aciliyeti olan hususlarla ilgili Meclis'in çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.



Şentop, Maslak'taki İstanbul Cezeri Müzesi'ni ziyaret etti.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, uzun zamandır Cezeri Müzesi’ni ziyaret etmek istediğini ancak bugün vakit bulabildiğini belirterek, bu müzeyi özellikle gençlerin ziyaret etmesi gerektiğini aktardı.



"İnfaz yasası ilgili bir çalışma yapmak lazım"



Şentop, "Yargı reformu ile birlikte infaz yasası da görüşülecek mi?" sorusuna "Onunla (infaz yasası) ilgili bir çalışma yapmak lazım. MHP'nin sunmuş olduğu bir teklif var. Şu anda komisyonda. Fakat bu konuda bir çalışma yapıp, partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir metin olması lazım. Zaman zaman çalışılıyor, fakat ne zaman gelebilir onu bilmiyorum." karşılığını verdi.

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