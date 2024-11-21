TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, UCM'nin Netanyahu kararını değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki kararını değerlendirdi. Kurtulmuş, "Yakalama kararı, Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, UCM'nin Netanyahu kararını değerlendirdi
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten 20 Mayıs 2024'e kadar işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına dair makul gerekçeler bulunduğuna hükmetti.

Kararda, her iki şüphelinin Gazze'deki sivil halka yönelik gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi yaşamsal malzemelerin ulaştırılmasını kasıtlı olarak engellediği belirtildi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, UCM'NİN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Numan Kurtulmuş, UCM'nin, Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararının, tarihi öneme sahip bir adım olduğunu bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Bu karar, 'insanlık cephesinin' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir. Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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