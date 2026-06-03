TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Birleşmiş Milletler'e eleştiri: "Kurumlar çöktü, BM çaresiz!"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler'in işlevini yitirdiğini vurgulayarak mevcut dünya sisteminin işlemez hale geldiğini belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Birleşmiş Milletler'e eleştiri: "Kurumlar çöktü, BM çaresiz!"
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da gerçekleştirilen “Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör” başlıklı programda kürsüye çıktı.  

Programdaki konuşmasında doğrudan uluslararası hukukun ve güvenliğin teminatı konumundaki Birleşmiş Milletler'i hedef alan Meclis Başkanı, örgütün kriz anlarındaki tutumuna odaklandı. Dünya genelindeki ihlaller karşısında kurumun tepkisiz kaldığını belirten Kurtulmuş, mevcut tabloyu "Birleşmiş Milletler, hiçbir suçluya sen suçlusun diyemeyen bir çaresizlik içerisindedir." sözleriyle özetledi.

''DÜNYA SİSTEMİNİN KURUMLARI ÇÖKMŞTÜR''

TBMM Başkanı, mevcut uluslararası mekanizmaların genel işleyişine dair de bir değerlendirme yaptı. Küresel arenada sorunları çözmekle yükümlü mekanizmaların artık çalışmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Dünya sisteminin kurumları çökmüştür" diyerek sistemin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

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