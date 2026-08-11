TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması!

Teklifin 468 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştığını belirten Kurtulmuş, kararın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Bir üçüncü göze ihtiyaç duyulmadan inşa edilen bir model"

Sürecin TBMM çatısı altında ve tamamen yerli imkanlarla yürütüldüğünü belirten Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki tüm uygulamalardan farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin siyasi kararlılığı ve TBMM'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır. Bugün alınan sonuçla birlikte terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması ve kendisini feshetmesiyle ülkemizin her yerinde huzur ve kardeşliğin hakim olacağı yeni bir dönemin kapısı açılmıştır."

Liderlerin desteği ve Meclis'in gücü

Sürece katkı sunan liderlere ve siyasi partilere teşekkür eden Kurtulmuş; Cumhurbaşkanı'nın güçlü siyasi iradesine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oturumu sonuna kadar takip ederek sunduğu yol açıcı önerilere dikkati çekti. 468 oy gibi yüksek bir uzlaşmanın Meclis tarihinde nadir görüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, bu tablonun parlamentonun etkinliğini ve gücünü bir kez daha kanıtladığını sözlerine ekledi.

Oturum çıkışında kararı değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulundu.

Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet ve iktidar kulislerini ziyaret etti.

Kurtulmuş'u iktidar kulisine girişte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler karşıladı.

İktidar kulisine gelişinde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti'li milletvekilleri ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra muhalefet kulisine giden Kurtulmuş, burada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş'un yanına TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da geldi.

Kurtulmuş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından Başkanlık Divanı'nın arkasında bulunan makamında, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle sohbet etti.

- Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti.

Klasik motiflerle süslenen tabloda "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ile alt bölümündeki plakette, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." ifadeleri ve "10.08.2026" tarihi yer aldı.

Hediyenin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları konusundaki gayretleri ile "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak Bahçeli tarafından takdim edildiği bildirildi.