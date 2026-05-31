TBMM bu hafta toplanıyor! Alkol satış yasağı cezalarında yetki tamamen değişiyor

Genel Kurul'un bu haftaki en önemli gündem maddesi, tarım arazilerinin korunmasından alkollü içki satış ve pazarlama kurallarına kadar geniş bir alanı kapsayan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olacak. Kamuoyunda geniş yankı uyandırması beklenen torba teklif, özellikle alkol markalarına ve saat 22.00'den sonraki satış cezalarına radikal değişiklikler getiriyor.

İşte bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması beklenen torba kanun teklifinin öne çıkan tüm maddeleri:

1. Alkol Markalarının Amblem Ve Logolarına Vitrin Yasağı Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri, alkollü içki üreticileri, ithalatçıları ve pazarlamacılarına yönelik getirilen yeni reklam ve tabela kısıtlamaları oldu. Düzenlemenin yasalaşması durumunda; firmaların isim, marka, logo, amblem ve bunları çağrıştırabilecek her türlü görsel ile ifadelerin kullanım alanları ciddi şekilde daraltılacak. Söz konusu ibarelerin tekel büfeleri, marketler ve ilgili iş yerlerinin iç ve dış cephelerinde, vitrinlerinde, satış ünitelerinde (dolap, raf vb.) ve etkinlik alanlarında bulundurulmasına yasal sınırlamalar uygulanacak.

2. Fermente Ve Distile Markalar Arası Geçiş Kilitleniyor Sektör içindeki marka kullanımına ve tescillerine de yeni bir denetim modeli geliyor. Buna göre, fermente alkollü içeceklerde (bira, şarap vb.) kullanılan markaların, distile alkollü içki (rakı, viski, votka vb.) markası olarak kullanılmasının önüne geçilecek. Aynı şekilde distile içki markalarının da fermente içki markası olarak tescil edilmesi veya bu isimlerle pazarlanması tamamen kısıtlanacak.

3. Saat 22.00 Cezalarında Yetki Mülki İdare Amirlerine Devrediliyor Halihazırda yürürlükte olan ve gece saat 22.00 ile sabah 06.00 arasında uygulanan alkollü içki satış yasağına ilişkin ceza ve denetim mekanizmasında köklü bir bürokratik değişikliğe gidiliyor. Yeni taslağa göre, belirtilen saatlerde satış yasağını ihlal eden perakende işletmelere yönelik idari yaptırım ve ceza uygulama yetkisi doğrudan mülki idare amirlerine, yani valilik ve kaymakamlıklara devredilecek. Böylece yereldeki denetim ve cezai süreçler çok daha hızlı işletilecek.

4. Tarım Arazilerine "Yapı Kooperatifi" Freni Torba yasanın tarım sektörünü doğrudan korumaya yönelik maddesinde ise hobi bahçeleri ve tarım alanlarının bölünmesini engelleyecek yeni bir adım atılıyor. Teklif kapsamında, yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya bu arazilerde sınırlı ayni hak tesis etmesi tamamen engellenecek. Bu sayede verimli tarım alanlarının kooperatifleşme adı altında bölünmesinin ve betonlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu kritik düzenlemelerin, bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylamaların ve görüşmelerin ardından nihai karara bağlanarak netlik kazanması bekleniyor.