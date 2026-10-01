TBMM bugün açılıyor: 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nda gözler hangi kritik kararlarda?

Meclis'in açılış günü programı ve yeni yasama döneminin öne çıkan kritik başlıkları netleşti.

BUGÜNKÜ AÇILIŞ PROGRAMI VE TAKVİM

Saat 13.00: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Meclisteki Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Saat 14.00: TBMM Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Kurtulmuş’un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a hitap edecek.

Saat 18.30: TBMM Tören Salonu'nda Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde geleneksel açılış resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Not: Yasama yılının açılışı dolayısıyla devlet protokolü ve davetliler dışında Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyecek; Genel Kurul ilk mesaisini ise 6 Ekim'de yapacak.

YENİ DÖNEMİN ÖNE ÇIKAN YASAMA GÜNDEMİ

Yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli mesaisini oluşturacak başlıklar arasında şunlar yer alıyor:

Terörsüz Türkiye Hedefi ve İzleme Komisyonu: Sürecin siyaset kurumunun gözetiminde yürütülmesi ve atılan adımların takip edilmesi amacıyla Meclis'te her siyasi partinin sandalye sayısı oranında temsil edileceği bir İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon, gerektiğinde öneri kararları alabilecek.

Türk Kızılay Kanunu Teklifi: Genel Kurul'un ilk yasal gündem maddesi Kızılay'a ilişkin kanun teklifi olacak. Hilal-i Ahmer’in görev ve yetkileri ilk kez müstakil bir kanunla düzenlenirken, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek.

13. Yargı Paketi: Yargılamaların hızlandırılması, aile hukuku davalarının (özellikle çekişmeli boşanmaların) daha kısa sürede sonuçlandırılması ve kamuoyunda tartışılan yoksullk nafakasına (sürenin evlilik süresine bağlı olarak sınırlandırılması) ilişkin düzenlemelerin yer alacağı 24-25 maddelik 13. Yargı Paketi'nin bu ay içerisinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.