TBMM'de 15 Temmuz oturumu

Meclis, yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle özel oturum yapacak. Bu kapsamda Genel Kurul saat 14'te toplanacak. 16 Temmuz Salı günü ise Genel Kurul'da torba kanun teklifi görüşülecek. Torba kanunla Merkez Bankası'nın yedek akçe oranının yüzde 20'den 10'a çıkarılması; ve Varlık Barışı'nın süresinin yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor.

Meclis bu hafta 15 Temmuz ve ekonomi için mesai yapacak.



Genel Kurul Pazartesi günü saat 14'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle özel görüşme yapacak.



Günün anlam ve önemine ilişkin siyasi parti gruplarına söz verilecek.



16 Temmuz Salı günü ise Genel Kurul'da torba kanun teklifi görüşülecek.



Teklife göre Merkez Bankası'nın yedek akçe oranı yüzde 20'den 10'a düşürülecek.



Varlık Barışı'nın süresi ise yıl sonuna kadar uzatılacak. Bir Türk vatandaşının yurt dışındaki altın, döviz gibi varlığını Türkiye'de kayıt altına aldırması durumunda vergi kesintisi yüzde 2 değil yüzde 1 olacak.



Kanun teklifiyle yurt dışına çıkış harcı 15'liradan 50 liraya çıkartılıyor.



Genel Kurulun yanı sıra Komisyonlar da yeni haftada mesaide olacak. 15 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11'inci Kalkın Planı görüşmelerine devam edilecek. Plana göre özelleştirme devam edecek, kıdem tazminatı için fon oluşturulacak ve Bireysel Emeklilik Sistemiyle entegre edilecek.



2023 yılına kadar, enflasyon yüzde 5'e, işsizlik yüzde 9.9 düşürülecek, kişi başına düşen milli gelir ise 12 bin 484 dolara çıkartılacak. Hedeflere göre ihracat 226,6 milyar dolar, ithalat ise 293,5 milyar dolar olacak..



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