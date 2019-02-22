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TBMM'de 2 yeni komisyon kurulacak

Mecliste iki yeni araştırma komisyonu kurulacak. Hayvanlara eziyetin önlenmesi ve bilişim teknolojileri bağımlılıklarının ele alınması için kurulacak komisyonlar ile ilgili karar resmi gazetede yayımlandı. Bu arada yerel seçim çalışmaları nedeniyle Meclis çalışmalarına 2 hafta ara verilecek

TBMM'de 2 yeni komisyon kurulacak

TBMM, hayvanlara eziyetin önüne geçilmesi için harekete geçiyor.

Hayvan haklarının korunması ve hayvanlara eziyetin önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla araştırma komisyonu kurulacak.

TBMM bünyesinde bilişim teknolojileri bağımlılığı ile ilgili de araştırma komisyonu kurulacak.

Bağımlılığın etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için Meclis araştırması yapılacak.

Komisyonların kurulması ile ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı. Her iki komisyon da 12'şer üye oluşacak ve gerektiğinde Ankara dışında çalışma yürütebilecek.

Bu arada TBMM çalışmalarına 15 gün süreyle ara verilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. 15 günlük ara 12 Mart 2019'dan itibaren başlayacak.
 

Etiketler; #tbmm #komisyon #meclis #tatil
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