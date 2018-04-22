Meclis, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin uyum teklifi için yoğun mesai yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin uyum teklifi için yoğun mesai yapacak.



TBMM Genel Kurulu, yarın TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü nedeniyle özel gündemle toplanacak.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından açılış konuşması yapılacak. Daha sonra siyasi partilerin grup başkanları ve genel başkanlarının konuşmaları gerçekleştirilecek.



Özel gündem toplantısı öncesinde TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek olan Kahraman, akşam da bir resepsiyon verecek.



Anayasa değişiklik uyum teklifi



Genel Kurulda, 20 Nisan Cuma günü, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek, Meclis Kararı oldu.



Geçen yıl anayasada yapılan değişikliğe uyum amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek.



Komisyonda kabul edilmesi beklenen teklif, 24 Nisan Salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.



AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan teklifle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna uyum amacıyla; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlemeler yapılıyor.



Yurt dışındaki seçmenlerin ikinci turda oy kullanması



Yurt dışındaki seçmenlerin, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimde, cumhurbaşkanının birinci turda seçilememesi halinde yapılacak ikinci turda da oy kullanabilmesi amacıyla ilgili kanunda değişiklik yapılıyor.



Yurt dışındaki seçmenler randevu ile oy kullanmayacak; bunun yerine YSK tarafından belirlenen oy verme günlerinden kendilerine uygun olan herhangi bir günde oy kullanabilecek.



Bir kimse hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak.



Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak ancak ikame, birinci oylamayı takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.



Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenecek ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk pazar günü sadece cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek.



Meclis'te grubu bulunan partiler grup kararıyla, diğer partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla cumhurbaşkanlığına aday gösterebilecek.



Her parti veya parti grubu ancak bir aday için başvuruda bulunabilecek. Bir kişiyi birden fazla parti grubu veya parti aday gösterecek.



Seçmenlerce aday gösterilmek istenen kişi, 131 bin lirayı maliye veznesine yatırarak YSK'ya bizzat başvuracak.



Aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlı olacak. Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni aday gösterilemeyecek.



15 üniversite kuruluyor



İkisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kurulmasını öngören, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yarın, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülecek.



Tasarıyla, İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk ve Erciyes üniversitelerinin bazı bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor. İstanbul'da Tuna, İzmir'de Tınaztepe adıyla iki vakıf üniversitesi açılıyor.



Anayasa değişiklik uyum paketi teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasından sonra, 15 üniversite kurulmasına ilişkin tasarının Genel Kurul'da gündeme gelmesi bekleniyor.



TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki, Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, 26 Nisan günü yapacağı toplantıda, staj yapılabilecek kurum ve işletmelerin, staj ücreti sebebiyle ögrenci kabul etmemesine yönelik uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini görüşecek.



KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.



Komisyon, 25 Nisan Çarşamba günü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesselerinin, 26 Nisan Perşembe günü ise Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin hesaplarını inceleyecek.