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TBMM'de önemli EYT açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili Meclis'te önemli EYT açıklaması yapıldı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Meclis'te "Ülkemizde kendi vatandaşımız olan emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler, bu kitlenin hakları yenilmiştir. Bu kitlenin yani EYT'lilerin haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların haklarının geri verilmesiyle ilgili Meclis'te tüm çabamızla, gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi

TBMM'de önemli EYT açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yalım, "Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarımızın haklarını yedirtmeyeceğiz!! Sonuna kadar yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özkan Yalım, şunları söyledi:

"Değerli milletvekillerimiz ve hükümet yetkilileri. Sizlere özellikle seslenmek istiyorum. Ülkemizde kendi vatandaşımız olan emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler, bu kitlenin hakları yenilmiştir. Bu kitlenin yani EYT'lilerin haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların haklarının geri verilmesiyle ilgili Meclis'te tüm çabamızla, gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bu kitlenin haklarının biran önce verilmesiyle ilgili kesinlikle yanlarında olduğumuz belirtmek istiyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tbmm #chp #özkan yalım #meclis #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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