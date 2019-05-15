DHKP-C'li teröristler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör saldırısı girişiminde bulundu. Meclis banko görevlisini rehin almaya çalışan iki terörist polis tarafından yakalandı. Meclis'e girmeye çalışan teröristlerin üzerinden bomba düzeneği süsü verilmiş boş siyah kutu ile kesici alet çıktı.

DHKP-C'li teröristlerin hedefinde bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi vardı.



Biri kadın iki DHKP-C'li terörist, Meclis'te terör saldırısı girişiminde bulundu. Teröristler polis tarafından yakalandı.



Olaylar öncesi şahıslardan erkek olan şahıs, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Meclis'teki odasında bir görüşme yaptı. Terörist, "Pasaportuma el konuldu, hastam var yurtdışına çıkmam gerekiyor. Yardım edin" diyerek Mahmut Tanal ile görüştüğü ortaya çıktı.



Mahmut Tanal ile görüştükten sonra dışarı çıkan terörist Mulla Zincir, kadın terörist Eylem Yücel ile Meclis'e tekrar girmek istedi. Ancak polis durumdan şüphelendi. Bunun üzerine polise direnmeye çalışan teröristler Meclis banko görevlisini rehin almaya kalkıştı.



Yakalanan teröristlerin üzerinden bomba düzeneği süsü verilmiş boş siyah kutu ile kaleme bağlanmış kesici alet çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, şahısların örgüt propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak gibi birçok suçtan kaydı var.



Olaya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, DHKP-C'li teröristlerin yapmaya çalıştığı eylemin doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimi olduğunu söyledi. Terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantılarının ortaya çıkartılarak hesap sorulacağını belirtti.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop, teröristlerin hedefine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi.



Teröristlerin ismini kullandığı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tunal da bir grup CHP'li vekille birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.





ulusal.com.tr