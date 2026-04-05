TBMM Dilekçe Komisyonu Raporu: Birbirinden ilginç toplumsal talepler

Vatandaşların demokratik katılım aracı olarak kullandığı TBMM Dilekçe Komisyonu, 28. Dönem faaliyetleri kapsamında yoğun bir mesai harcadı. Komisyon Başkanlık Divanı, iletilen başvuruların %25’inin kadınlar tarafından yapıldığını not ederken, toplamda 29 bin 819 dilekçe hakkında nihai kararını verdi.

Başvurular arasında yer alan bazı öneriler, toplumsal hayal gücü ve bireysel beklentilerin çeşitliliğini ortaya koydu.

"EKONOMİ TERÖRÜ GAZİSİ" ÖNERİSİ

Komisyona ulaşan dosyalar arasında, bilimsel ve teknik tartışmalara yol açacak ilginç başlıklar dikkat çekiyor. Yozgat’tan bir vatandaşın fay hatlarının kontrollü patlatılarak depremlerin önlenmesi talebi ile Kabotaj Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi önerisi bu veriler arasında yer aldı.

Dikkat çeken bir diğer başvuru ise, vergi kaçakçılığı ihbarı sonrası kimliğinin deşifre edilmesiyle işinden olduğunu iddia eden bir vatandaşa ait. Söz konusu şahıs, haklarının iadesinin yanı sıra kendisine "ekonomi terörü gazisi" ünvanı verilmesini ve yeni bir istihdam alanı sağlanmasını talep etti.

Bir vatandaş nakit para kullanımına son verilmesini talep ederken, bir başkası gürültü yapan apartman sakinlerinin mahkeme veya icra kanalıyla evlerinden tahliye edilmelerini talep etti.

Dilekçeler arasında; falcı ve medyum reklamlarının yasaklanması, aralıklı oruç beslenme programının ülke geneline yaygınlaştırılması, trafik cezalarının aracın bedeli üzerinden belirlenmesi, bozkurt sembolünün ulusal sembol haline getirilmesi, 19 Kasım'ın Dünya Erkekler Günü olarak kutlanması, kamuda emekli olan kişilerin çalışmaya devam etmesinin yasaklanması, sokak düğünlerinin yasaklanması, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde piknik ve mangal yakılmasının 5 yıl süreyle yasaklanması, ruh sağlığı yasasının çıkarılması, "kediler şehri" ve "köpekler şehri" kurulması, teknik direktör olmaya yönelik şartların düzenlenmesi, hayvansever derneklerin kapatılması yerine insansever derneklerin açılması, KADES uygulamasını erkeklerin de kullanabilmesi gibi talepler yer aldı.

KOMİSYON KAYITLARINA GEÇEN TALEPLERDEN BAZILARI:

Kamuda 65 yaş üstü çalışanların zorunlu emekli edilmesi ve işsiz gençlere "vatandaşlık maaşı" bağlanması.

50 yaşın üzerindeki bireylere sosyal medya yasağı getirilmesi ve mucit mahkumların tespit edilerek desteklenmesi.

Milletvekillerine din kültürü, genel ahlak ve edep dersleri verilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması.

Bazı meslek odaları ve kooperatiflerin "millete zarar verdiği" gerekçesiyle faaliyetlerine son verilmesi.

KOMİSYON BAŞKANI KARAMIK: "ÇÖZÜM ÜRETEN VİZYONUN ADRESİ"

Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, komisyona ulaşan başvuruların toplumsal ihtiyaçları tespit etme noktasında stratejik bir veri kaynağı olduğunu vurguladı. Karamık, komisyonun yalnızca şikayetleri dinlemediğini, aynı zamanda somut çözümler ürettiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuştur. Komisyonumuzun çalışmaları neticesinde 22 Mayıs'ın 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edilmesi, toplumsal taleplerin devlet nezdinde bulduğu karşılığın en güncel örneğidir."

TBMM Dilekçe Komisyonu, iletilen sorunları yerinde inceleme ziyaretleriyle takip ederek sivil taleplerin yasal süreçlere tahvil edilmesi misyonunu sürdürüyor.