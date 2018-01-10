TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Lüksemburg, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Gürcistan ve Singapur'un Ankara büyükelçileri ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Lüksemburg, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Gürcistan ve Singapur'un Ankara büyükelçileri ile görüştü.



Bozkır, ilk olarak Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber'i kabul etti.



Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, daha sonra sırasıyla AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Iraklı Koplatadze ve Singapur'un Ankara Büyükelçisi A. Selverajah ile bir araya geldi.