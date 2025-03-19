TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin kürsü işgali nedeniyle kapandı

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Önder, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, demokratik siyasete yönelik müdahalelerin geçmişte kimseye fayda sağlamadığını vurguladı.

“Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesini, siyasetin özgürleşmesini savunuyorum. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam ve yanında durmam mümkün değildir.” dedi.

Konuşmanın ardından milletvekillerine gündem dışı söz verildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

"Ekrem İmamoğlu'nun evine baskın düzenlendi, avukatlarının ve milletvekillerinin içeri girmesine izin verilmedi. Bu operasyon, 12 Eylül'den sonra 19 Mart'ı da tarihe kara bir leke olarak geçirecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti milletvekilleri, Başarır'ın bu sözlerine sıralara vurarak tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesi üzerine CHP milletvekilleri kürsüye gelerek alkışlarla ve sloganlarla Başarır'a destek verdi.

Genel Kurulda düzenin sağlanamaması nedeniyle Meclis Başkanvekili Önder, birleşime ara verdi. Ancak, CHP milletvekillerinin kürsü işgalini sürdürmesi ve slogan atmaya devam etmesi nedeniyle, İçtüzük'ün 68. maddesi uyarınca birleşim yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı.