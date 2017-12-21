TBMM Genel Kurulunda 4 parti grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının, BM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

TBMM Genel Kurulunda 4 parti grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının, BM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 2018 yılı bütçe tasarısının görüşmeleri sürerken ABD'nin kararına karşı BM'nin Kudüs karar tasarısını 9'a karşı 128 oyla kabul ettiğini duyurdu. Aydın'ın sözlerini, partiler alkışladı.



Kararın hayırlı olmasını temenni eden Aydın, ABD'nin kararı ilk açıkladığında tüm parti gruplarının buna karşı yekvücut olduğunu, ortak deklarasyonla kararı kınadığını anımsattı.



Meclisin güçlü bir ses olarak, haksızlığa, zulme karşı mazlumun yanında durduğuna işaret eden Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri aynı dirayet, cesaret ve kararlılıkla Kudüs'ün, Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatını topladığını, bunu sonuç bildirgesine koydurduğunu kaydetti.



Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Güvenlik Konseyinde 14'e karşı bir oyla, ABD'nin oyuyla veto edildi. Dünyanın beşten büyük olduğunu, bu kararla bir kez daha gördük. Çok şükür, bütün çalışmaların ışığında, özellikle ABD'nin Güvenlik Konseyi kararına karşı tüm tehditlerine rağmen, -özellikle son iki gündür tüm üye ülkelere farklı tehditlerde bulundu- bu karardan artık güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir kez daha deklare edildi. Bu, tarihi bir adımdır. Artık tüm devletlerin eşdeğer olduğu, adil dünya düzeni kurulması noktasında önemli karardır.

Artık hiçbir ülkenin, 'Ben güçlüyüm,ben yaptım.' diyememesi gerekiyor. Haklı olanın güçlü olması lazım, doğru olanın yanında Meclisimizin, Türkiye'nin durduğu gibi bütün dünyanın durması gerekiyor. Bütün partilere bu güçlü duruşları için teşekkür ediyorum."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclisteki 4 partinin ilk günden beri ortaya koyduğu ortak tavır, İslam İşbirliği Konferansı'na buradan gönderilen güçlü mesaj ve ABD vetosuna karşı, tüm tehditlerine, şantajlarına karşı çıkan sonucun, hem bölge açısından hem Türkiye'nin arkasında durduğu Filistin davası açısından herkesi memnun ettiğini söyledi.

Trump'ın her türlü tehdit ve şantajına karşı bu kararın alınabilmesinin umut verici olduğunu kaydeden Özel, "4 partinin birlikte davrandığında hem uluslarası kamuoyunda hem de Türkiye'nin ve Türkiye'deki herkesin desteklediği davalarda ne kadar güçlü olabileceğimizin bir kez daha altını çiziyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da Filistin'in yıllardır hak ettiği yere gelemediğini belirterek, Kudüs'ün bütün semavi dinlerin ortak mekanı olduğuna işaret etti.

Kerestecioğlu, bu nedenle yapılması gerekenin, hiçbir çifte standart uygulamadan, bunu iç ve dış politikaya malzeme yapmak değil, dünyanın neresinde mazlum hak varsa onlar için mücadeleye destek vermek olduğunu vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da BM Genel Kurulunun kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu kararda Türkiye'nin yanında olan bütün ülkelere teşekkür eden Usta, bunun, mazlumların ve Türkiye'nin zaferi olduğunu kaydetti. Usta, Erdoğan'ın tavrını da takdir etmek gerektiğini vurguladı.

Usta, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, hiçbir şekilde İsrail'in başkenti olamayacağını ifade etti.



AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da kararın hayırlı olmasını diledi.

Muş, TBMM'nin, hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başından beri Filistin halkının, doğru olanın yanında durduğunu anlatarak, bugün BM Genel Kurulunda alınan kararın, Filistin halkına, onların davalarının, mücadelelerinin haklı olduğu mesajı olduğunu söyledi.

Bunun, "Veto gücüne sahibim, siz istediğiniz kadar toplanın, veto ederim." anlayışının nasıl geri döndürüldüğünün oylaması olduğunu belirten Muş, dünyanın beşten büyük olduğunun, önemli sonuçlarından birisi olduğunu vurguladı.

Muş, AK Parti ve Türkiye olarak Kudüs meselesinde Filistin halkının yanında olduğunu ifade ederek, sonucun tüm bölge için hayırlar getirmesini, sürecin buraya gelmesinden sorumlu olanların bundan sonuç çıkarmasını istedi.