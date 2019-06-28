TBMM Genel Kurulu'nda önemli ve flaş EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması - 28 Haziran 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge haberleri

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, konuşmasında şunları söyledi:
"Bakın gençlerimiz umutsuz, gençlerimiz üniversite bitiriyor ama ne özelde ne de kamuda iş bulamıyor. 15-24 yaş grubunda yüzde 25.2 işsizliğimiz var. Bu demektir ki, 4 gençten biri işsiz. Ama bir bakıyorsunuz siyasi görevi sona eren eski AKP'liler kamu bankalarında görev alıyorlar. Eski İçişleri Bakanı Aksu, Vakıfbank'ta; eski İstanbul Büyükşehir Başkanı Uysal, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ama gençlerimize gelince kadro yok.
3 bin ön lisans sosyal güvenlik bölümü atama bekliyor. 10 bin ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veterine atama bekliyorlar.
Orman mühendisleri, KPSS engeline artık dur diyorlar.
EYT'LİLER
Emeklilikte yaşa takılanlar... Herkese imkan tanınırken bazı gruplara, cemaatlere oluk oluk kaynak akarken kendileri için düzenleme bekliyorlar."
ulusal.com.tr
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