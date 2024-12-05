TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

Sude İnak Sude İnak
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimin başında, katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bunun üzerine Karaca, birleşimi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere 9 Aralık Pazartesi saat 12.00'de toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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