TBMM Gündeminde Filistin Yer Aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Filistin halkının İsrail işgaline verdiği mücadele gündemde yer aldı. Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Filistin'e destek açıklamalarında bulundu.

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında Sayın Erdoğan, Sayın Netanyahu’nun kanlı eliyle tokalaştı ve İsrail’le normalleşmeyi ilan etti ve onu Ankara’da ağırlamaktan onur duyacağını söyledi.

Temel Karamollaoğlu, Filistin'e Desteğini Açıkladı

"Birtakım çevreler de, iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle, ne yazık ki hedeflerini istikametlerini şaşırmış vaziyetteler. Ancak herkes bilmelidir ki, bizler, haklı mücadelelerinde Filistin halkının yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz."



Karamollaoğlu, İsrail’e şimdiye kadar hiçbir yaptırım uygulamayan Birleşmiş Milletlere çağrı yapmasını istedi.



"Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunularak, ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin askeri güç kullanımı önlenmelidir."



