Meclis, yerel seçimler için verdiği 2 aylık aranın ardından çalışmalarına bu hafta başlıyor. 30 Nisan Salı gününden itibaren Genel Kurul'da gündemdeki konular görüşülecek. Bu haftanın konusu uluslararası anlaşmalar olacak.

24 Şubat tarihinde yerel seçim tatiline giren Meclis’in çalışmaları bu hafta başlıyor.



31 Mart seçimlerinin ardından 9 Nisan’da mesaisine başlaması gereken Meclis, İstanbul özelinde yürütülen seçim tartışmaları nedeniyle çalışma yapmadı.



İki hafta üst üste çalışmaları ertelenen Meclis Genel Kurulu’nda 30 Nisan Salı gününden itibaren gündemdeki konular görüşülecek. Meclis’in bu haftaki ilk gündem maddesi uluslararası anlaşmalar olacak.



Meclis onayına sunulacak anlaşmalar içinde Türkiye ile Katar arasında yapılan “Cezai konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması” var. Aynı zamanda Pekin ile Ankara arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’na Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de gündemde yer alacak.



Genel Kurul, 1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle Çarşamba günü çalışmalarına ara verecek.



Önümüzdeki haftalarda Meclis’te bedelliyi kalıcı hala getiren yeni askerlik sistemi, nafaka konusu, hal yasası ve 3600 ek gösterge gibi konular gündeme gelecek.