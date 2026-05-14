TBMM komisyonu Kahramanmaraş’ta! Hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarına ziyaret

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda geçen ay meydana gelen silahlı saldırının ardından kurulan araştırma komisyonu bölgeye gitti. TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu heyeti, saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül ve Almina Ağaoğlu'nun mezarlarına ziyarette bulundu.

Kabristandaki programın ardından heyet üyeleri, Kahramanmaraş Valiliği'nde düzenlenen resmi toplantıya geçti.

Valilikteki toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. TBMM'deki tüm partilerin ortak önerisiyle bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Beyazıt, okullarda meydana gelen olayları ve çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri tüm yönleriyle ele alacaklarını belirtti. Çalışmaların, bu olumsuz etkileri araştırmak, çözüm önerileri geliştirmek ve benzeri olayların önlenmesini sağlamak amacıyla yürütüleceği aktarıldı.

"İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"

Kahramanmaraş programının, yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin mezarlarını ziyaret edip ailelerin acılarını paylaşmak amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Beyazıt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İçimiz kan ağlıyor. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özlemi, gereken gayreti gösterecektir. Komisyonumuz çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz taziye ziyareti olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş'ımıza bu sefer Komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Ben bu anlamda ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarları cennet bahçeleri gibi, inşallah onlar cennet-i alada bizleri karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Yaralı yavrularımıza da Allah'tan şifa diliyorum."

Komisyon Başkanı Beyazıt, toplantı bitiminde programın devamına yönelik planlamayı da paylaştı. Heyetin, valilikteki görüşmenin ardından silahlı saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrencilerin ve öğretmen Ayla Kara'nın mezarlarına gideceği, sonrasında ise acılı ailelere taziye ziyaretinde bulunulacağı bildirildi.