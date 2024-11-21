TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: "Suriye yönetiminde kararsızlık var"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Suriyeli yetkililerle samimi görüşmeler yapmalarına karşın açıklamalarının farklı olduğunu söyledi. Ankara'da Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nunda gazetecilerle bir araya gelen Akar, "Tamam yarın çekelim. Ama o teröristler ne olacak?" diye sordu.

Hulusi Akar, "Rejim bir takım şeyler istiyor, istemiyor meselesi değil, henüz o noktaya gelinemedi. Rusya arabuluculuk yapıyor. Türkiye, Rusya, Suriye üçlü görüştük. Bir de dörtlü yaptık, İran da katıldı. Orada ciddi bir kararsızlık var. İran’ın da etkisi var, Rusya’nın da etkisi var. Fırat’ın batısında Rusların doğusunda ABD’lilerin etkisi var. Başkaları mı konuşturuyor anlamak mümkün değil. Suriye’nin söyledikleri, kimin söyledikleri belli değil. Biz birebir konuştuğumuzda gayet samimi. Onların maksatlarını pek okumak mümkün değil. Biz ısrarla uluslararası hukuka uygun şekilde hakkımızı savunma hususunda çalışmalarımızı sürdürüyor. Söyledikleri şey askerlerinizi çekin. Tamam çekelim, yarın çekelim. Ama o teröristler ne olacak?" dedi.

"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanı olduğu dönemde, Donald Trump yönetimiyle Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi görüşmelerine de katılan Akar, yeni dönemi değerlendirdi. Amerika'nın 2019'da verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan Akar, “Biz kendi işimize bakacağız” ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, "ABD karmaşık bir ülke. Amerikalıların askerleri bazı büyükelçileri maalesef gerçekleri başka götürüyorlar Washington’a. Bunun için farklı kararlar çıkabiliyor. Beyaz Saray’da Trump’ın yüzüne karşı her şey anlatıldı. DEAŞ’la mücadeleyse bunu biz yaparız. 4000 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Biz gideceğiz, hedefimiz Pasifik dediler. Gider mi gitmez mi bilmeyiz. Biz, kendi işimize bakacağız. Milli güvenliğimizi kimsenin insafına bırakmayacağız." dedi.

"BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI YENİ BİR YOL"

Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan ve umut hakkı çıkışıyla ilgili de konuştu. Akar, "Bahçeli bilge kişiliği ile istikamet çiziyor. Cumhurbaşkanımızla uyum içinde. Yeni bir yol, açılım. Terörün çözümü için yeni bir hamle. Diğer taraftan terörle mücadele eksiksiz şekilde devam ediyor. Değişmeyen hedefimiz teröristlerdir. Önlerinde iki yol var: Ya adalete teslim olacaklar ya da saklandıkları çukurlara gömülecekler." dedi.