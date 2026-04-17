TBMM Naşkanı Kurtulmuş, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı Ndiaye ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'a gelen Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile buluştu. Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Türkiye ile Senegal arasındaki diplomatik bağlar ve ekonomik iş birliği süreçleri ele alındı.

TİCARETTE YENİ DÖNEM SİNYALİ: TÜRKİYE'DEN SENEGAL'E İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşme sırasında Türkiye ve Senegal ikili ilişkileri masaya yatırıldı. Numan Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde seyretmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mevcut diplomatik durumun değerlendirilmesinin ardından Kurtulmuş, Senegal ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme yönünde atılacak adımlara hazır olduklarını aktardı. İki ülkenin gelecekteki ticaret potansiyeli ve karşılıklı adımlar bu eksende şekilleniyor.

Görüşmede AK Parti Ankara Milletvekili ve PAB Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan ile PAB Türk Grubu üyeleri hazır bulundu. Parlamentolar arası temasların yürütüldüğü toplantıya katılan diğer isimler ise AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo oldu.

